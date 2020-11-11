Среда, 11 ноября, 2020
2.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

А у нас во дворе…

7info7

Современные жилые комплексы это как «город в городе». В них есть все необходимое для комфортной жизни. Объекты инфраструктуры служат дополнительным преимуществом жилого комплекса, выделяют его из общей массы похожих по характеристикам домов и зачастую оказываются главным аргументом для покупателя при выборе ЖК.

VELLCOM group считает данный вопрос весьма серьёзным, именно поэтому предлагает обратить внимание на расположение VELLCOM doma на Московском .

Главным преимуществом новостройки является наличие детского сада и школы прямо во дворе дома!

Школа и детский сад во дворе — это:

  • безопасность
  • экономия времени на дорогу
  • провожать ребенка можно, не выходя из квартиры.

Также вокруг дома будет специально оборудованная территория, где можно гулять, где есть спортивные площадки, зелень и тень, где дети могут играть в безопасности, причем эта безопасность обеспечивается на все 100.

Детские площадки отвечают самым современным требованиям. Покрытие такое, чтобы при падении на него ребенку не грозила травма. Именно безопасность, покой, комфорт и уют двора — приоритет для застройщика.

Мы убеждены — двор должен объединять людей.

В ближайшем окружении от дома находятся: 4 детских сада, 3 школы, РГАУ имени П. А. Костычева, детская школа искусств №4 им. Е.Г. Попова, спортивный центр «Экватор», супермаркеты и торговый центр. В непосредственной близости расположены детская поликлиника и городская больница.

VELLCOM group заботится о Вас и Вашем комфорте! Выбирайте правильным дом с правильной̆ инфраструктурой̆!

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Телефонные мошенники похитили у рязанцев более 1 млн рублей

Новости Рязани
Телефонные мошенники похитили у жителей Рязанской области 1 128 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.  Всех пострадавших...
Узнать больше

В Рязани отключат холодную воду на одной из улиц

Новости Рязани
На улице Магистральной 12 ноября отключат холодную воду. Об этом рязанцев предупредили в пресс-службе городской администрации. Холодное водоснабжение в...
Узнать больше

В семье рязанцев Трухановых родились двойняшки

Новости медицины
Мама Ксения перенесла плановую операцию кесарева сечения. Теперь это многодетная семья – дома двойняшек ждёт пятилетняя сестричка Софья.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Льготная ипотека: Есть куда расти семье, есть куда падать ставке

Новости Рязани
Ставки по льготной ипотеке в России сегодня колеблются от 6,5 до 2,7%. О том, кто может воспользоваться этим предложением в регионе, мы говорили с начальником по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбера Олегом Сычёвым и генеральным директором ГК «Единство» Антоном Воробьёвым.
Узнать больше

Какой вы покупатель? Тест ко Всемирному дню шопинга

Новости Рязани
11 ноября – Всемирный день шопинга. По этому случаю РИА «7 новостей» предлагает своим читателям пройти тест и выяснить, какой вы покупатель.
Узнать больше

Число жертв коронавируса в Рязанской области достигло 69

Новости Рязани
Число жертв коронавируса в Рязанской области достигло 69. За сутки двое рязанцев скончались от коронавируса. Такие данные 11 ноября...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пять правил безопасного онлайн-шоппинга

Акценты
11 ноября – Всемирный день шоппинга. Зачастую именно к нему многие магазины и онлайн-площадки стараются приурочить старт распродаж. Российские пользователи только одного...
Узнать больше

Милость Господа привлекается к нам добрыми делами

Акценты
7 ноября корреспондент РИА "7 новостей" в прямом эфире пообщалась с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумном Лукой (Степановым). Удалось поговорить о...
Узнать больше

Что делать на даче в ноябре

Акценты
Листья облетели, на улице сыро и серо. Из дома лишний раз выходить не хочется, какая уж там дача! Но опытные садоводы и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+