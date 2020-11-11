А у нас во дворе…

Современные жилые комплексы это как «город в городе». В них есть все необходимое для комфортной жизни. Объекты инфраструктуры служат дополнительным преимуществом жилого комплекса, выделяют его из общей массы похожих по характеристикам домов и зачастую оказываются главным аргументом для покупателя при выборе ЖК.

VELLCOM group считает данный вопрос весьма серьёзным, именно поэтому предлагает обратить внимание на расположение VELLCOM doma на Московском .

Главным преимуществом новостройки является наличие детского сада и школы прямо во дворе дома!

Школа и детский сад во дворе — это:

безопасность

экономия времени на дорогу

провожать ребенка можно, не выходя из квартиры.

Также вокруг дома будет специально оборудованная территория, где можно гулять, где есть спортивные площадки, зелень и тень, где дети могут играть в безопасности, причем эта безопасность обеспечивается на все 100.

Детские площадки отвечают самым современным требованиям. Покрытие такое, чтобы при падении на него ребенку не грозила травма. Именно безопасность, покой, комфорт и уют двора — приоритет для застройщика.

Мы убеждены — двор должен объединять людей.

В ближайшем окружении от дома находятся: 4 детских сада, 3 школы, РГАУ имени П. А. Костычева, детская школа искусств №4 им. Е.Г. Попова, спортивный центр «Экватор», супермаркеты и торговый центр. В непосредственной близости расположены детская поликлиника и городская больница.

VELLCOM group заботится о Вас и Вашем комфорте! Выбирайте правильным дом с правильной̆ инфраструктурой̆!