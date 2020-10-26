845 семей, пострадавших при пожаре в Скопинском районе, получили выплаты

В понедельник, 26 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов и министр соцзащиты населения региона Валерий Емец обсудили ситуацию, связанную с оказанием помощи семьям, пострадавшим при пожаре в воинской части Скопинского района.

Валерий Емец рассказал, что предоставление соцпомощи было организовано в кратчайшие сроки. По 10 тысяч рублей на неотложные нужды уже получили 845 семей. Общая сумма выплаченных средств превысила 8,4 млн рублей. 46 заявлений на предоставление помощи рассматриваются органами соцзащиты. В Ряжском районе выплаты получили 19 семей, 57 заявлений на предоставлении матпомощи находятся в обработке. Для того, чтобы получить деньги, человеку необходимо предоставить паспорт и написать заявление.

Это важно, поскольку человек не бегает и не собирает бумаги, не обращается в другие федеральные, муниципальные органы. Он пришел, написал заявление, а остальное делаем за него мы. В данной ситуации это важно и правильно, – отметил Любимов.

Для пострадавших в результате ЧС предусмотрены компенсационные выплаты. Это финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. За частично утраченное имущество – 50 тыс. рублей, за полное – 100 тыс. на каждого человека. Кроме того, предоставляется единовременное пособие получившим вред здоровью вследствие ЧС. При тяжком – это 400 тыс. рублей, среднем – 200 тыс., легком – 20 тыс. Согласно Распоряжению Губернатора семье погибшей женщины предусмотрена выплата в размере 1 млн. рублей, уточнили в пресс-службе правительства региона.