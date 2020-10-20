Среда, 21 октября, 2020
2.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниВластьОрганы властиПравительство

Николай Любимов проверил благоустройство дворов и общественных пространств в Михайлове

7info7

20 октября в рамках рабочей поездки Николай Любимов проинспектировал ход работ по благоустройству дворов и общественных пространств Михайловского района. Речь идёт об объектах, благоустройство которых проводилось по нацпроекту «Жильё и городская среда» и в рамках программы поддержки местных инициатив.

В райцентре Любимов проверил двор на улице Лавренёва. Там заасфальтировали проезды между домами, обустроили дорожки для пешеходов, детскую игровую площадку и спортивную зону. Во дворе оборудованы зоны отдыха, налажено уличное освещение, приведены в порядок газоны. На благоустройство потрачено почти 20 млн рублей. Деньги выделены в рамках нацпроекта. Губернатор высоко оценил проделанною на объекте работу. Он отметил, что при реализации проекта были учтены буквально все просьбы местных жителей.

Также глава региона осмотрел Михайловский сад на улице имени Маршала Ф. И. Голикова. В рамках нацпроекта на его благоустройство выделено более 27 млн руб. В парке укрепили склон, установили перила, пандусы и ограждение. Также там появилась лестница с зонами отдыха.

В посёлке Октябрьский губернатор посетил объекты, благоустроенные по программе местных инициатив. Ремонт производился на региональные средства.

Проекты, которые реализованы, выполнены с учетом пожеланий жителей. Это очень важно. Сделано именно то, что было нужно людям, — сказал Николай Любимов. — Сейчас национальный проект «Жилье и городская среда», действительно, в действии. Есть возможности, которыми мы обязательно должны воспользоваться. А наша областная программа поддержки местных инициатив тоже успешно реализуется уже не первый год и работает в дополнение к национальному проекту. Она, как мы видим, нужна жителям, в результате получаются замечательные и востребованные

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Активные жители Касимова создают в городе общественно-культурный центр

Новости Рязани
Инициатива принадлежит автономной некоммерческой организации «Время провинции», одним из лидеров которой является местный предприниматель Тамара Калинина.
Узнать больше

В Рязани из-за аварии на улице Вокзальной собирается пробка

Новости Рязани
Вечером 21 октября, в центре Рязани произошла авария. Сообщения об этом появились в группе ВК "ДТП | Аварии | Рязань". 
Узнать больше

Мошенники продолжают обманывать рязанцев звонками от имени банков

Новости Рязани
Мошенники продолжают обманывать жителей Рязани и области звонками, в которых представляются работниками банков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области потеплеет до +10 градусов

Новости Рязани
В четверг в Рязанской области потеплеет до +10°С. Прогноз погоды на 22 октября опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

В Рязанской области выявили более ста случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявили более ста случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данные по новым случаям заболевания коронавирусом в среду, 21 октября, опубликовала региональная...
Узнать больше

Полиция предупредила о новом способе дистанционного мошенничества

Новости Рязани
Сообщается, что позвонивший гражданину может представиться сотрудником правоохранительных органов и попросить выполнить указания.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Против вирусов и стресса: каким должно быть питание осенью?

Акценты
Осенью, а особенно сейчас, когда поднялась вторая волна COVID-19, важно максимально разнообразить свой рацион питания и наполнить его полезными продуктами. Это позволит...
Узнать больше

Директор Лицея №52 Елена Гаврюнина: Если бы я была Александром Блоком, то сказала бы о лицее стихами

Акценты
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.
Узнать больше

Вопросы на засыпку. Несколько важных тонкостей при поиске стирального порошка

Акценты
Дождь, короткие дни, грязные улицы. Все эти приметы победившей осени заставляют задуматься о том, как вернуть в безупречное состояние одежду, пострадавшую от распутицы.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+