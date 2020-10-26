Рязанец скрылся с места ДТП

26 октября в на улице Гагарина в Рязани произошло ДТП. По сообщению регионального управления ГИБДД, один из участников ДТП скрылся с места проишествия.

Авария произошла около дома №65 приблизительно 10.42. Рязанец на «ПАЗ» белого цвета создал помеху для движения другому «ПАЗ». В итоге тот, чтобы избежать столкновения, съехал на газон и врезался в дерево. После инцидента водитель автобуса белого цвета скрылся с места ДТП.

В результате происшествия 56-летняя пассажирка врезавшегося в дерево автомобиля получила телесные повреждения. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно приняли меры к установлению личности и розыску скрывшегося водителя. В короткие сроки он был разыскан. Теперь ему грозит административная ответственность.