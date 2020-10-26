На улице Чкалова произошло массовое ДТП

Утром, 26 октября, на улице Чкалова в Рязани произошло массовое ДТП. О происшествии сообщили в пресс-службе УГБИДД России по Рязанской области.

Авария случилась примерно в 10.27 около дома №37А. 69-летний водитель «пятнадцатой» при повороте налево не уступил дорогу «Ладе Гранта». За рулём «Лады» находился 22-летний рязанец. После удара «Гранта» врезалась в «Тойоту Камри». Та от удара совершила наезд на «Ладу Ларгус».

В результате происшествия водители автомобилей ВАЗ 2115 и «Лада Гранта» получили травмы. Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Обстоятельства ДТП устанавливаются.