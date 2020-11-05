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Новости РязаниПроисшествия

На ферме под Рязанью производили некачественное молоко

7info7

Некачественное молоко производили на ферме под Рязанью, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Речь идёт об ООО «Спартак». Предприятие работает в Захаровском районе. В рамках проверки специалисты обнаружили в продукции фермы превышение мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Повторная проверка подтвердила этот факт.

Кроме того, на предприятии не были разработаны процедуры, основанные на принципах ХАССП, а вода, контактирующая с продукцией и оборудованием, не исследовалась. Всё это могло привести к выпуску небезопасного молока.

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Найденные на ферме нарушения стали поводом для возбуждения административных протоколов. На организацию наложили штрафы, общая сумма которых составила 170 тыс. руб.  

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