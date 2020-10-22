Курсант рязанского вуза задержал подозреваемого в убийстве

Курсант рязанского филиала МУ МВД имени В. Я. Кикотя задержал подозревамого убийстве на улице Гагарина. Инцидент произошёл вечером в пятницу, 16 октября, рядом с торговым центром «Полетаевский».

Рядовой полиции Александр Троицкий оказался рядом с местом происшествия случайно. Проходя по улице Гагарина, он заметил конфликт между двумя мужчинами. Рядом с ними он увидел лежащего на асфальте человека.

Александр вызвал медиков и сотрудников полиции и попытался оказать помощь потерпевшему.Однако тот не подавал признаков жизни. Выяснилось, что один из участников потасовки нанёс другому ножевое ранение. Злоумышленник попытался скрыться, но курсант догнал и задержал его. Он удерживал подозреваемого в совершении убийства до приезда правоохранителей. Всё это время мужчина пытался вырваться и скрыться.

В настоящее время руководство вуза рассматривает вопрос о поощрении Александра Троицкого, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.