В Скопинском районе завершилась уборочная страда

Уборка и послеуборочная обработка зерна – очень ответственное для аграриев время, ведь это, своего рода, итог всему комплексу предыдущих работ по оптимальному выбору сортов, подготовке семян, почвообработке, посеву и уходу за растениями.

Первостепенной задачей является своевременно убрать урожай и правильно, соблюдая регламент и технический процесс, заложить его на хранение. В Скопинском районе на сегодняшний день почти все сельхозпредприятия закончили уборку урожая.

По последней сводке на 5 ноября 2020 года аграрии муниципалитета убрали:

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рапса на площади 2647 га — валовый сбор составил 6206 т, урожайность – 23,4 ц/га;

подсолнечника 8103 га – валовый сбор 19025 т. урожайность – 23,5 ц/га;

сои 1885 га — валовый сбор 4520 т. урожайность – 23,9 ц/га;

картофель 287,2 га — валовый сбор 6185,3 т. урожайность – 215,4 ц/га;

Завершается уборка кукурузы на зерно, убрано 487 га (90%) при урожайности 50,6 ц/га.

Результаты валового производства зерна в 2020 году – 201757 тонн, урожайность – 42,8 ц/га.

Среди хозяйств района по валовому сбору лидирует:

СПК «Полянская п/ф» — 73056 т;

ООО «Агохолдинг Скопинский» — 19113 т;

ООО «Курск АгроАктив» — 12875 т;

Среди сельхозпроизводителей района по урожайности в числе первых:

ООО «Звезда» — 83,3 ц/га;

ООО «Спасское» — 64,1 ц/га;

ООО «Кимовские просторы» — 60,5ц/га;

СПК «Полянская п/ф» — 60,4 ц/га;

ООО «Аграрий Ранова» — 50 ц/га.

Кроме того, для проведения весенне-посевной компании хозяйства продолжают подготовку зяби, уже подготовлено 46081 га, работы продолжаются.