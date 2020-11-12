В рязанской администрации встретились с должниками

11 ноября в администрации Рязани состоялось заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины. На заседание комиссии пригласили 25 физических и юридических лиц, которые являются должниками. Их задолженность в бюджет превышает 49 млн руб.

Это долги по имущественным налогам, НДФЛ и аренде земли. Основная масса неплательщиков – собственники крупных земельных участков и недвижимости. С каждым из них обсудили вопрос возможных вариантов погашения задолженности. В мэрии уточнили, что часть должников, приглашённых на заседание комиссии, погасили долги на сумму около 2 млн руб.

С начала года проведено 16 заседаний комиссии и рабочих групп, на которые были приглашены юридические и физические лица, в том числе 255 должников.