В региональном правительстве обсудили бюджет на будущий год

27 октября на заседании правительства Рязанской области был рассмотрен проект закона о региональном бюджете на будущий год.
Об основных характеристиках бюджета на 2021 год с плановый период рассказала глава регионального Минфина Марина Наумова. По её словам, доход бюджета будушего года предполагается в размере 62 млрд рублей. Такой же доход запланирован на 2022 год. В 2023 году в планах он должен превысить 63 млрд рублей. При формировании расходной части сделан акцент на реализацию нацпроектов и выполнение социальных обязательств перед жителями региона.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил: все обязательства перед гражданами, особенно в социальной сфере, должны быть выполнены полностью. То же самое касается задач, поставленных в рамках реализации нацпроектов. Глава региона акцентировал внимание на продолжении работы по тем объектам, которые запланированы к строительству.
Любимов указал на снижение величины госдолга и обратил внимание, что правительство РФ дало дополнительные возможности для развития инфраструктуры промышленных парков.