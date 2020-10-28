Среда, 28 октября, 2020
6.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниЭкономика

В региональном правительстве обсудили бюджет на будущий год

7info7

27 октября на заседании правительства Рязанской области был рассмотрен проект закона о региональном бюджете на будущий год.

Об основных характеристиках бюджета на 2021 год с плановый период рассказала глава регионального Минфина Марина Наумова. По её словам, доход бюджета будушего года предполагается в размере 62 млрд рублей. Такой же доход запланирован на 2022 год. В 2023 году в планах он должен превысить 63 млрд рублей. При формировании расходной части сделан акцент на реализацию нацпроектов и выполнение социальных обязательств перед жителями региона.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил: все обязательства перед гражданами, особенно в социальной сфере, должны быть выполнены полностью. То же самое касается задач, поставленных в рамках реализации нацпроектов. Глава региона акцентировал внимание на продолжении работы по тем объектам, которые запланированы к строительству.

Надо очень серьезно заняться рассмотрением возможностей реализации государственно-частных проектов в сфере государственно-частного партнерства, прежде всего, в отношении социального сектора. Это необходимо для того, чтобы мы могли побольше и побыстрее построить социальные объекты:  это могут быть новые школы, поликлиники и больницы, которые нам нужны, – подчеркнул Николай Любимов. – Надо серьезно проанализировать существующие возможности и воспользоваться ими, если они будут для нашей области выгодными.

реклама

Любимов указал на снижение величины госдолга и обратил внимание, что правительство РФ дало дополнительные возможности для развития инфраструктуры промышленных парков.

Механизм начнет работать со следующего года.  Наша задолженность по бюджетным кредитам будет списываться при направлении этих средств на формирование инфраструктуры индустриальных технопарков. Это для нас важно и будет способствовать развитию экономики, – сказал он.   

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В рязанских больницах подготовили дополнительные места для пациентов с коронавирусом

Коронавирус
В рязанских больницах подготовили дополнительные места для пациентов с коронавирусом, сообщает ГТРК «Ока».  Сообщается, что ковидные отделения появились в...
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом заболели 766 детей

Новости Рязани
Региональная опергруппа обновила информацию о возрасте рязанцев, заболевших коронавирусом. По состоянию на 11.00 28 октября в Рязанской области зарегистрировали...
Узнать больше

В Рязани в районе Дашково-Песочня отключили холодную воду

Новости Рязани
В среду, 28 октября, в Рязани отключили холодную воду на двух улицах Дашково-Песочни, сообщает пресс-служба мэрии.  К такому решению...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Умер участник рязанских команд КВН Никита Васильев

Новости Рязани
В ночь на среду, 28 октября, в Рязани скончался известный в нашем городе стендапер, КВНщик, видеоблогер Никита Васильев. Никите было всего 24...
Узнать больше

Компания-оператор «Окской Жемчужины» прокомментировала итоги прокурорской проверки

Новости Рязани
Напомним, после гибели в аквапарке школьника из Тульской области сотрудники прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора провели проверку.
Узнать больше

Рязанскую гордуму пополнили новые депутаты

Власть
Глава Рязани Юлия Рокотянская вручила удостоверения новым депутатам. Документы получили Елена Акимкина, Дмитрий Иваничкин и Евгений Мясин.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Прямо в яблочко: как мошенники наживаются на любителях новых айфонов

Акценты
Вы же помните, что мошенники всегда на шаг впереди? Ко всем важным для общества датам и праздникам они начинают готовиться еще раньше,...
Узнать больше

В Рязани состоялся круглый стол по экологическим проблемам в городе

Акценты
В понедельник, 26 октября, в областной библиотеке имени Горького состоялся круглый стол по экологическим проблемам.  На встрече присутствовали представитель...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в ноябре

Акценты
«Регуляторные песочницы», использование карты «Мир» для владельцев торговых агрегаторов, маркировка шин и другие нововведения месяца. Какие законы вступают в силу в ноябре?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+