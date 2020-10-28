В региональном правительстве обсудили бюджет на будущий год

27 октября на заседании правительства Рязанской области был рассмотрен проект закона о региональном бюджете на будущий год.

Об основных характеристиках бюджета на 2021 год с плановый период рассказала глава регионального Минфина Марина Наумова. По её словам, доход бюджета будушего года предполагается в размере 62 млрд рублей. Такой же доход запланирован на 2022 год. В 2023 году в планах он должен превысить 63 млрд рублей. При формировании расходной части сделан акцент на реализацию нацпроектов и выполнение социальных обязательств перед жителями региона.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил: все обязательства перед гражданами, особенно в социальной сфере, должны быть выполнены полностью. То же самое касается задач, поставленных в рамках реализации нацпроектов. Глава региона акцентировал внимание на продолжении работы по тем объектам, которые запланированы к строительству.

Надо очень серьезно заняться рассмотрением возможностей реализации государственно-частных проектов в сфере государственно-частного партнерства, прежде всего, в отношении социального сектора. Это необходимо для того, чтобы мы могли побольше и побыстрее построить социальные объекты: это могут быть новые школы, поликлиники и больницы, которые нам нужны, – подчеркнул Николай Любимов. – Надо серьезно проанализировать существующие возможности и воспользоваться ими, если они будут для нашей области выгодными.

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Любимов указал на снижение величины госдолга и обратил внимание, что правительство РФ дало дополнительные возможности для развития инфраструктуры промышленных парков.

Механизм начнет работать со следующего года. Наша задолженность по бюджетным кредитам будет списываться при направлении этих средств на формирование инфраструктуры индустриальных технопарков. Это для нас важно и будет способствовать развитию экономики, – сказал он.