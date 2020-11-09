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В Банке России напомнили рязанцам о недопустимости навязывания дополнительных услуг при оформлении кредита

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Банки, микрофинансовые организации (МФО) и кредитные потребительские кооперативы (КПК) не вправе навязывать заемщикам добровольные страховки, юридические, консультационные и другие дополнительные услуги как условие оформления кредита (займа). Об этом в совместном информационном письме участникам рынка напомнили Банк России и Роспотребнадзор.

Нередки случаи, когда в типовой договор включены пункты о дополнительных сервисах, а от имени клиента заранее проставлено согласие с этим, — говорит начальник юридического отдела Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Елена Ганина. — Таким образом, клиент лишается права выбора, а за услуги начисляют дополнительную плату, что влияет на полную стоимость кредита.

В Банк России и Роспотребнадзор регулярно поступают обращения на навязывание дополнительных платных услуг. При этом навязывание одних товаров или услуг при продаже вторых законодательно запрещена (исключение составляет страхование недвижимости при оформлении ипотеки).  

Рязанское отделение Банка России напоминает: потребитель вправе отказаться от дополнительной услуги в любое время. Ему должны вернуть средства, за исключением фактически понесенных расходов (например, пропорционально сроку, который остался до конца действия страхового полиса).

Если финансовая организация нарушает права потребителя, можно жаловаться на нее в Банк России и Роспотребнадзор.

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