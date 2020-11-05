Сотрудники «Рязанской автоколонны 1310» пока не получили компенсационные выплаты и выходные пособия

Сотрудникам «Рязанской автоколонны 1310» пока не выплатили компенсационные и выходные пособия. При этом долг по зарплате перед работниками погашен полностью.

Как сообщили в управлении транспорта, в связи с банкротством муниципального предприятия «Рязанская автоколонна 1310» часть его сотрудников была сокращена. В сентябре текущего года перед ними погасили задолженность в полном объёме. Общая сумма выплат достигла 3,5 млн рублей.

В настоящее время остается задолженность по компенсационным выплатам и выходным пособиям. Начальник управления транспорта Андрей Михно прокомментировал ситуацию:

Администрация в рамках своих полномочий проводит совместную работу с конкурсным управляющим, направленную на скорейшее решение вопроса по погашению образовавшейся задолженности, — отметил он. — Оставшаяся задолженность по компенсационным выплатами выходным пособиям в ближайшее время будет выплачена при поступлении денежных средств на расчетный счет предприятия с реализации имущества предприятия