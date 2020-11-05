Сотрудники «Рязанской автоколонны 1310» пока не получили компенсационные выплаты и выходные пособия

Сотрудникам «Рязанской автоколонны 1310» пока не выплатили компенсационные и выходные пособия. При этом долг по зарплате перед работниками погашен полностью.
Как сообщили в управлении транспорта, в связи с банкротством муниципального предприятия «Рязанская автоколонна 1310» часть его сотрудников была сокращена. В сентябре текущего года перед ними погасили задолженность в полном объёме. Общая сумма выплат достигла 3,5 млн рублей.
В настоящее время остается задолженность по компенсационным выплатам и выходным пособиям. Начальник управления транспорта Андрей Михно прокомментировал ситуацию: