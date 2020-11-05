Четверг, 5 ноября, 2020
7.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниЭкономика

Сотрудники «Рязанской автоколонны 1310» пока не получили компенсационные выплаты и выходные пособия

7info7

Сотрудникам «Рязанской автоколонны 1310» пока не выплатили компенсационные и выходные пособия. При этом долг по зарплате перед работниками погашен полностью.

Как сообщили в управлении транспорта, в связи с банкротством муниципального предприятия «Рязанская автоколонна 1310» часть его сотрудников была сокращена.  В сентябре текущего года перед ними погасили задолженность в полном объёме. Общая сумма выплат достигла 3,5 млн рублей.

В настоящее время остается задолженность по компенсационным выплатам и выходным пособиям. Начальник управления транспорта Андрей Михно прокомментировал ситуацию:

Администрация в рамках своих полномочий проводит совместную работу  с конкурсным управляющим, направленную на скорейшее решение вопроса по погашению образовавшейся задолженности, — отметил он. — Оставшаяся задолженность по компенсационным выплатами выходным пособиям в ближайшее время будет выплачена при поступлении денежных средств на расчетный счет предприятия с реализации имущества предприятия

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Полицейский из Рязани участвует во всероссийском конкурсе «Народный участковый»

Новости Рязани
Продолжается голосование в рамках всероссийского этапа ежегодного конкурса «Народный участковый». Рязанскую область представляет майор полиции Сергей Корешков. Старший участковый...
Узнать больше

Елена Митина поддержала медицинских работников, работающих в «красной зоне»

Власть
В четверг, 5 ноября, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина передала средства индивидуальной защиты и продукты питания медицинским работникам, работающим в...
Узнать больше

Пять школьниц из Рязанской области стали победителям всероссийского конкурса «Большая перемена»

Новости Рязани
Пять школьниц из Рязанской области стали победителями всероссийского конкурса "Большая перемена". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.  Финал конкурса...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

На Рязанском нефтезаводе сменился гендиректор

Новости Рязани
До перехода в Рязань он руководил нефтеперерабатывающим комплексом «Башнефть-Уфанефтехим, входящим в состав НК «Роснефть».
Узнать больше

Ушёл из жизни почётный гражданин Рязани Вячеслав Коростылёв

Новости Рязани
С 1982 по 2009 год Коростылёв возглавлял Рязанский областной научно-методический центр народного творчества.
Узнать больше

В Рязани снимается многосерийный скетчком

Культура
Рязанская школа кино «Перспектива» начала производство многосерийного скетчкома «Физрук на продлёнке».
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Андрей Минаев: Университет функционирует в непростом, но рабочем режиме

Акценты
Главный редактор РИА «7 новостей» Надежда Майорова побеседовала с ректором РГУ имени С. А Есенина о работе вуза и его достижениях.
Узнать больше

Хэллоуин. История и традиции праздника

Акценты
31 октября отмечается Хэллоуин. Он же Праздник смерти, Праздник нечистой силы, Самайн, Канун Дня всех святых. Можно было бы назвать его самым...
Узнать больше

Самое сочное решение: что нужно знать, покупая тонизирующий напиток

Акценты
По своей полезности, разнообразию и доступности сок занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных у человека напитков. Но в огромном...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+