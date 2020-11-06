Рязанским предпринимателям расскажут о мерах поддержки бизнеса

Банк России 11 ноября приглашает представителей малого и среднего предпринимательства принять участие в видеоконференции «Меры финансовой поддержки бизнеса: стандартные и альтернативные источники финансирования».

В онлайн-сессии дискуссионной площадки «Финансовая доступность для МСП» примут участие представители банковских структур, органов местной власти, институты развития. Сессия будет транслироваться во всех регионах ЦФО.

Начальник управления финансовой доступности Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Роман Марков расскажет о мерах Банка России по развитию финансирования субъектов МСП в 2020-2022 годах. С новыми возможностями привлечения инвестиций компаниями МСП, участников познакомит Дмитрий Таскин, директор по развитию Сектора Роста ПАО «Московская биржа». Перед участниками также выступят представители бизнеса, имеющие практический опыт выхода на биржу и размещению облигаций. После выступлений пройдет сессия вопросов и ответов.

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Начало в 11.00.

Для участия необходимо направить свои контактные данные по адресу: 29office@cbr.ru с пометкой «участие в сессии дискуссионной площадки». Участники получат ссылку на трансляцию на почту, указанную в заявке.