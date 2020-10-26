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Рязанские аграрии получили господдержку в размере более 1,5 млрд рублей

7info7

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о том, что рязансакие аграрии получили господдержку в сумме  более 1,5  млрд рублей. Из них чуть больше 1 млрд – средства федерального бюджета, 479 млн – областного.

В Рязанской области процесс предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК осуществляется опережающими темпами по сравнению с большинством регионов страны. В среднем по России доведение средств федерального бюджета до получателей субсидий достигло 71%, тогда как в Рязанской области – 81%.

Также стоит отметить активное привлечение кредитных средств в АПК Рязанской области. С участием регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия в аграрный сектор привлекаются льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке от 1 до 5% годовых. С начала 2020 года одобрено представление льготных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК региона на общую сумму 13 миллиардов рублей.

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