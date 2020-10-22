Продажи фитнес-услуг упали на 24%

В начале октября в России на 24% упали продажи услуг в фитнес-центрах и тренажерных залах по сравнению с сентябрем. В Москве большее снижение — на 32%. Это зафиксировали аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Также в фитнес-центрах упал средний чек. В первой половине октября в России он составил 2,5 тыс. рублей и был на 12% ниже, чем 1-15 сентября. В Москве — 3,8 тыс. рублей, падение на 21%.

В основном с начала октября люди покупали месячные абонементы на тренировки, а не годовые, отметили в компании. Плюс к этому именно осенью фитнес-центры начали предлагать существенные скидки на свои услуги.

Тем временем россияне стали больше тратить на спортивные товары. В первой половине октября средний чек в этой категории вырос относительно начала сентября на 10% до 5 тыс. рублей. В Москве показатели составили 6% и 5,7 тыс. рублей. Правда, число покупок сократилось на 10% в целом по стране и на 12% в столице.

В первой половине октября россияне, особенно москвичи, ожидали нового длительного периода изоляции и более жестких ограничительных мер, считает представитель «Платформы ОФД». Фитнес-центры могли закрыться, поэтому граждане спешили отказаться от посещения тренажерных залов, а в качестве компенсации стали активнее поддерживать себя в форме вне зала, сказал он.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии фиксирует такую же тенденцию, подтвердила президент организации Ольга Киселева. В августе и сентябре продажи услуг тренажерных залов просели на 30-50%, а с начала октября ситуация усугубилась, особенно в столице, сказала она.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Все в дом: продажи услуг фитнеса рухнули на 24%