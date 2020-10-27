На выплаты рязанским медикам выделили дополнительно 140 миллионов

27 октября комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение для Рязанской дополнительных средств. Деньги направят из резервного фонда Правительства РФ.
Всего в Рязанскую область поступят более 140 млн руб. Из них 51,6 млн направят на выплаты медикам, работающим с заболевшими COVID-19, за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Более 89 млн – на выплаты медицинским и иным работникам за выполнение особо важных работ и непосредственную помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
По словам председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макаров, выплаты стимулирующего характера – это сегодня та прямая реальная помощь, которую государство оказывает регионам для того, чтобы поддержать наших медиков.