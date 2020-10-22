На рязанском предприятии внедряют механизмы бережливого производства

На рязанском предприятии планируют устранять потери с помощью механизмов бережливого производства. Цель организации – на 30% повысить производительность труда.

Речь идёт о предприятии ООО «ВЕГА Рязань». В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» там производилась диагностика потерь. Её итоги подвели на совещании 22 октября.

В обсуждении приняли участие руководитель Рязанского центра компетенций Оксана Любимова и директор Агентства развития производственных систем и компетенций Артем Никитин.

В ходе диагностики определили основные потери, которые происходят во время производственной работы. Например, это неправильное использование средств защиты, брак во время литья, долгая переналадка оборудования.

По словам Оксаны Любимовой, в «ВЕГА Рязань» проделали большую работу. Мероприятия по внедрению автономного техобслуживания и обеспечению безопасности необходимо продолжить.

Предполагается, что в течение трёх месяцев потери на производстве будут устраняться с применением инструментов бережливого производства. В результате будет создан эталонный участок и производственный инфоцентр предприятия. Конечной целью ООО «ВЕГА Рязань» станет повышение производительности труда на 30% сначала на эталонном участке, а впоследствии на всем производстве, сообщает сайт регионального правительства.