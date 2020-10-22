Четверг, 22 октября, 2020
6.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОрганы властиПравительствоЭкономика

На рязанском предприятии внедряют механизмы бережливого производства

7info7

На рязанском предприятии планируют устранять потери с помощью механизмов бережливого производства. Цель организации – на 30% повысить производительность труда.

Речь идёт о предприятии ООО «ВЕГА Рязань». В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» там производилась диагностика потерь. Её итоги подвели на совещании 22 октября.

В обсуждении приняли участие руководитель Рязанского центра компетенций Оксана Любимова и директор Агентства развития производственных систем и компетенций Артем Никитин.

В ходе диагностики определили основные потери, которые происходят во время производственной работы. Например, это неправильное использование средств защиты, брак во время литья, долгая переналадка оборудования.

По словам Оксаны Любимовой, в «ВЕГА Рязань» проделали большую работу. Мероприятия по внедрению автономного техобслуживания и обеспечению безопасности необходимо продолжить.

Предполагается, что в течение трёх месяцев потери на производстве будут устраняться с применением инструментов бережливого производства. В результате будет создан эталонный участок и производственный инфоцентр предприятия. Конечной целью ООО «ВЕГА Рязань» станет повышение производительности труда на 30% сначала на эталонном участке, а впоследствии на всем производстве, сообщает сайт регионального правительства.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани вновь будут отключать холодную воду

Новости Рязани
В пятницу, 23 октября, в Рязани вновь будут отключать холодную воду. Об этом жителей города информирует пресс-служба мэрии. Причина...
Узнать больше

В Рязанской области приостановили диспансеризацию из-за пандемии коронавируса

Новости Рязани
В четверг, 22 октября, на встрече Николая Любимов и министра регионального здравоохранения Андреем Прилуцким сообщили о приостановке диспансеризации в Рязанской области, передает...
Узнать больше

В Рязанской области ожидается до +15 градусов

Новости Рязани
В пятницу в Рязанской области прохладную погоду вновь сменит тепло. Прогноз на 23 октября опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области ожидается до +15 градусов

Новости Рязани
В пятницу в Рязанской области прохладную погоду вновь сменит тепло. Прогноз на 23 октября опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

В Рязани из-за коронавируса поменяли режим работы загсов

Новости Рязани
Также вводится ограничение на число гостей, присутствующих при регистрации браков. На роспись в загс смогут прийти только 15 человек.
Узнать больше

Курсант рязанского вуза задержал подозреваемого в убийстве

Новости Рязани
Рядовой полиции Александр Троицкий оказался рядом с местом происшествия случайно.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Против вирусов и стресса: каким должно быть питание осенью?

Акценты
Осенью, а особенно сейчас, когда поднялась вторая волна COVID-19, важно максимально разнообразить свой рацион питания и наполнить его полезными продуктами. Это позволит...
Узнать больше

Директор Лицея №52 Елена Гаврюнина: Если бы я была Александром Блоком, то сказала бы о лицее стихами

Акценты
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.
Узнать больше

Вопросы на засыпку. Несколько важных тонкостей при поиске стирального порошка

Акценты
Дождь, короткие дни, грязные улицы. Все эти приметы победившей осени заставляют задуматься о том, как вернуть в безупречное состояние одежду, пострадавшую от распутицы.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+