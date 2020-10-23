Меры поддержки граждан: итоги полугодия

За время действия мер поддержки граждан в условиях пандемии жители Рязанской области подали 16 932 заявления на изменение условий кредитного договора. В 62,3% кредиторы приняли положительное решение.

Рязанцы реструктуризацию долга на общую сумму 3,7 млрд рублей. Чаще всего должники просили изменить условия возврата потребительских кредитов – 9987 заявлений, из которых одобрены 67,5%. В среднем ссудная задолженность по одному такому договору составила 305,7 тыс. рублей. 4491 заявление (2721 одобрено) касалось изменения условий долга держателей платежных карт. «Нередко кредитные карты фактически замещают людям потребительские кредиты. И во время пандемии многие из тех, кто когда-то оформлял карту «на всякий случай», все же решал воспользоваться заёмными средствами банков, — поясняет заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Елена Морозова. – Затем, осознав, что долговая нагрузка слишком велика, они просили о

Также 912 жителей региона получили одобрение по заявкам на реструктуризацию ипотечных кредитов, 249 обращений касалось автокредитов, 18 – иных договоров. В основном рязанцы подавали заявки по собственным программам реструктуризации банков. Уйти же на кредитные каникулы в рамках Федерального закона №106-ФЗ захотели около 14% жителей области. Каждый второй реализовал свое право. Между тем, чуть менее 1% заявителей не смогли подтвердить снижение дохода, из-за чего предоставленные поначалу кредитные каникулы позже были аннулированы.