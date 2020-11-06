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«Мармакс» стал вторым в рейтинге застройщиков России по версии ЕРЗ

7info7

Рязанский девелопер «Мармакс» стал вторым в рейтинге застройщиков России по версии Единого ресурса застройщиков. Список опубликован на сайте ЕРЗ.

Средняя оценка потребительских качеств жилых комплексов, которые построила компания, составила 94,64. Это второй результат в стране!

Рейтинг ЕРЗ по срокам сдачи жилья у строительной компании «Мармакс» — 5 баллов из 5 возможных, все строящиеся жилые комплексы компании входят в ТОП-5 главного рейтинга ЕРЗ по Рязанской области.

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«Мы вновь оказались в лидерах застройщиков России, за месяц мы прибавили три позиции. Доверие потребителей — для нас один из основополагающих факторов роста. Мы работаем, развиваемся и становимся лучше для вас, — отметили в пресс-центре компании. — Высокие показатели рейтинга подтверждают, что «Мармакс» выполняет свои обязательства перед будущими жителями комплексов, в том числе по качеству строительства и своевременной сдаче объектов».

Познакомиться с рейтингами можно на сайте ЕРЗ.

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