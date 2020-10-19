Более 9 тонн мяса купили рязанцы на ярмарках выходного

В субботу, 17 октября, в Рязани вновь прошли ярмарки выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Традиционно торговлю на площадках ярмарок осуществляли более 200 производителей. На ярмарках был представлен широкий ассортимент продукции от региональных производителей.

Рязанцы купили более 9 т мяса, 8,3 т молока и молочных продуктов, 6,3 т хлеба, 2 т живой рыбы. Кроме того, на ярмарках выходного дня продавцы реализовали 0,6 т мёда, 30 т картофеля, 5 т овощей, 4,4 т яблок и груш.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут 24 октября на площадке около Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».