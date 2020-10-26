30 тонн картофеля приобрели рязанцы на ярмарках выходного дня

В субботу в Рязани вновь прошли ярмарки выходного дня. О том, какие товары предпочитали покупать рязанцы, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Традиционно на ярмарках был представлен широкий ассортимент продукции. Рязанцы купили более 9 тонн мяса, 8,3 тонны молока, 6,3 тонны хлеба. Кроме того, продано 30 тонн картофеля, 5 тонн овощей, 4,2 тонны яблок и груш.

Еженедельные ярмарки выходного дня организованы министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и министерством промышленности и экономического развития региона. Торговые площадки работают в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Очередные ярмарки пройдут в субботу, 31 октября, на площадках в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».