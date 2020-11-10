Жители Рязанской области смогут подать заявку на получение премии «Ключевое слово»

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщает о том, что Федеральное агентство по делам национальностей принимает заявки на соискание IV Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

IV Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» организована в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года. Она представляет собой общероссийский конкурс проектов, направленный на сохранение языкового многообразия РФ, поощрение работы по созданию в России условий и возможностей, обеспечивающих равное и уважительное отношение ко всем народам, населяющим страну, их языкам и традициям.

В рамках премии предусмотрено семь номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков малочисленных народов», «За особые заслуги» и «Социально ответственный бизнес».

Прием заявок на соискание премии осуществляется до 1 декабря 2020 года