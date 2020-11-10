Вторник, 10 ноября, 2020
2.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниКультура

Жители Рязанской области смогут подать заявку на получение премии «Ключевое слово»

7info7

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщает о том, что Федеральное агентство по делам национальностей принимает заявки на соискание IV Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

IV Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» организована в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года. Она представляет собой общероссийский конкурс проектов, направленный на сохранение языкового многообразия РФ, поощрение работы по созданию в России условий и возможностей, обеспечивающих равное и уважительное отношение ко всем народам, населяющим страну, их языкам и традициям.

В рамках премии предусмотрено семь номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков малочисленных народов», «За особые заслуги» и «Социально ответственный бизнес».

Прием заявок на соискание премии осуществляется до 1 декабря 2020 года

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Минприроды ответило на вопрос о проверке воздуха в Рязани

Новости Рязани
Напомним, в октябре жители Рязани регулярно жаловались на вонь в городе. В интернете её появление связывали с несколькими предприятиями.
Узнать больше

В Рязань вновь будут отключать электричество

Новости Рязани
В Рязани отключат электроэнергию на нескольких улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Электроэнергии не будет 13 ноября...
Узнать больше

Из-за аварии на четырёх рязанских улицах отключили холодную воду

Новости Рязани
Из-за аварийно-восстановительных работ до 13.30 без воды останутся жильцы домов №№26, 26 корп. 1, 28, 25 корп. 1, 27, 27 корп. 1 на улице Полетаева.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Школы Рязанской области не планируют переводить на дистанционное обучение

Новости Рязани
Напомним, сейчас в Рязани и области идут внеплановые каникулы, введённые из-за распространения коронавируса. Их объявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 9 ноября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 9 ноября. В 32 школах...
Узнать больше

В Рязанской области вновь ожидаются заморозки

Новости Рязани
В Рязанской области вновь ожидаются заморозки. Прогноз погоды на вторник, 10 ноября, опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Милость Господа привлекается к нам добрыми делами

Акценты
7 ноября корреспондент РИА "7 новостей" в прямом эфире пообщалась с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумном Лукой (Степановым). Удалось поговорить о...
Узнать больше

Что делать на даче в ноябре

Акценты
Листья облетели, на улице сыро и серо. Из дома лишний раз выходить не хочется, какая уж там дача! Но опытные садоводы и...
Узнать больше

Как выбрать классические перчатки: секреты, тонкости, советы специалиста

Акценты
В холодную ветреную пору классические перчатки – незаменимая часть как мужского, так и женского гардероба. А если выбирать их с чувством и толком, то этот предмет одежды станет не только стильным аксессуаром, но и прослужит хозяину несколько сезонов.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+