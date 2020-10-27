Здание ДК птицеводов вернули в областную собственность

Здание дома культуры птицеводов вернули в областную собственность. Об этом на заседании правительства Рязанской области 27 октября заявил губернатор Николай Любимов.
Здание дома культуры передали в частные руки в 2000-м году. После этого оно запустело, а рязанцы неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы восстановить объект культуры, напомнили в пресс-службе правительства области.
В августе текущего года по поручению главы региона дом культуры приобретен в областную собственность, его передали в управление Рязанскому колледжу культуры. В ближайшем будущем здание отремонтируют. Его хотят сделать перспективной площадкой для подготовки специалистов сферы культуры. Так, на его базе выстроят взаимодействие с РГУ имени С. А. Есенина, где совсем скоро откроют направления подготовки в сфере культуры.