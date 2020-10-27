Здание ДК птицеводов вернули в областную собственность

Здание дома культуры птицеводов вернули в областную собственность. Об этом на заседании правительства Рязанской области 27 октября заявил губернатор Николай Любимов.

Здание дома культуры передали в частные руки в 2000-м году. После этого оно запустело, а рязанцы неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы восстановить объект культуры, напомнили в пресс-службе правительства области.

В августе текущего года по поручению главы региона дом культуры приобретен в областную собственность, его передали в управление Рязанскому колледжу культуры. В ближайшем будущем здание отремонтируют. Его хотят сделать перспективной площадкой для подготовки специалистов сферы культуры. Так, на его базе выстроят взаимодействие с РГУ имени С. А. Есенина, где совсем скоро откроют направления подготовки в сфере культуры.

Значимость культурно-досугового центра для жителей микрорайона «Юбилейный» переоценить невозможно. По сути, другого учреждения культуры, где можно было бы организовать такую работу, там нет. Поэтому мы вернули здание, сейчас решили вопрос его содержания и охраны, постепенно сделаем и ремонт, – сказал Николай Любимов.