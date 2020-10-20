Тверской театр кукол покажет в Рязани два спектакля

С 22 по 25 октября состоятся «Большие гастроли» Тверского театра кукол в Рязани, организованные Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» при поддержке Министерства культуры РФ. В рамках детско-юношеского направления «Больших гастролей» на сцене Рязанского театра кукол пройдут показы спектаклей «Конёк-Горбунок» и «Принцесса и свинопас».

«Конёк-Горбунок», 0+

«За горами, за лесами. За широкими морями. Против неба — на земле жил старик в одном селе…» — так начинается замечательная сказка П. Ершова «Конек-Горбунок», по мотивам которой на сцене Тверского театра кукол поставлен одноименный спектакль. Артисты расскажут зрителям шуточную небылицу о том, как ловкий и смелый Иван-дурак без труда преодолевает любые препятствия на своем пути и всегда выходит сухим из воды, а помогает ему в этом верный Конек-Горбунок.

Режиссер-постановщик – Заслуженная артистка РФ И. Зубарева

Продолжительность спектакля с антрактом — 1 час 20 минут.

«Принцесса и свинопас», 0+

Кто не знает веселую, остроумную сказку знаменитого Ханса Кристиана Андерсена о романтичном, находчивом принце и скучной, практичной принцессе? Бедняга преподнес красавице два подарка, сладкоголосого соловья и дивную розу, был отвергнут, но не отступил. Ведь каждый романтик еще и волшебник! Уж поверьте, он сможет удивить и принцессу, и придворных, и достопочтенную публику.

В спектакле много музыки, танцев и шуток, как и положено в сказках для юных зрителей!

Режиссер-постановщик — Заслуженная артистка РФ И. Зубарева

Продолжительность спектакля с антрактом — 1 час 15 минут.