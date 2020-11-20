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Спектакль «Любовники» стал третьим в фестивальном марафоне «Свидания на Театральной»

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В Рязани продолжается пятый международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». В третий день на сцене Рязанского театра драмы должны были выступить артисты Харьковского театра для взрослых со спектаклем «Любовники». Эпидемиологическая ситуация не позволила украинцам увидеть Рязань. А вот в Рязани харьковский спектакль увидели, правда, только члены жюри и в записи.

«Любовники» – это знакомая нам чеховская история. А.П. Чехов – один из самых востребованных драматургов на современной сцене. Но режиссёр этой постановки Кирилл Душин обратился не к пьесам, а к рассказу «Дама с собачкой». Он, она, курортный роман – эта тема никогда не потеряет своей актуальности.

Место и время действия в спектакле обозначены не чётко. Ни костюмы, ни декорации ничего не скажут зрителю на этот счёт. Да не так и важно, где и когда закрутился этот безрассудный, заранее обречённый роман. Все истории о внезапной связи двух взрослых женатых людей по сути своей похожи друг на друга. Могут отличаться завязка, кульминация, финал. Но гнетущая атмосфера боли, щемящей тоски, неизбежной трагедии всё равно будет присутствовать с той или иной силой.

Спектакль «Любовники» гнетущим и тоскливым назвать нельзя. В нём есть страсть и нерв, которые держат в напряжении с первых минут и до финальных поклонов. И это при том, что бурных сцен выяснения отношений здесь нет, да и повествование Дмитрий Дмитриевич Гуров и Анна Сергеевна фон Дидериц ведут по большей части от третьего лица. Это приём в современном театре встречается довольно часто. И здесь есть большой риск уйти в пересказ, превратив героев в картонных персонажей.

Но актёры Анна Андрющенко и Алексей Сёмак со своей задачей справились блестяще. Их герои – живые и объёмные, ни на минуту не дающие зрителю отвлечься. Артисты передают настроение и состояние своих героев интонацией, тембром голоса, жестами, взглядами и невероятной пластикой. Всё это завораживает настолько, что зритель невольно начинает сопереживать неверным супругам. И даже хочется верить, что эти двое найдут ответ на все вопросы, которые звучат в финале.

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