Скончалась скульптор Наталья Тюкина

В пятницу, 27 ноября, после тяжелой болезни скончалась заслуженный работник культуры РФ, скульптор Наталья Дмитриевна Тюкина. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Рязанской области.

Проститься с покойной можно будет в воскресенье, 29 ноября, в Борисо-Глебском соборе Рязани. Начало в 10.00.

Наталья Тюкина – член Союза художников России, действительный член Российской Академии народного искусства, заслуженный работник культуры Российской Федерации, постоянный участник региональных, всероссийских и международных выставок.

Наталья Тюкина родилась в Рязани, окончила Рязанское художественное училище и отделение керамики Московского высшего художественно-промышленного училища. Работала в Суздальском художественном училище, далее 35 лет (с 1983 по 2018 годы). преподавала специальные дисциплины в РХУ им. Г.К. Вагнера. Многие студенты и выпускники с благодарностью вспоминают её уроки по рисунку, который она добросовестно и с особой отдачей вела на старших курсах.

Ее произведения находятся в коллекции Рязанского областного художественного музея им. И.П. Пожалостина, музея истории молодежного движения, дома-музея Анны Ахматовой и Николая Гумилева (Тверская область), Рязанском областном театре драмы, в частных собраниях России и за рубежом.

Статьи о ее творчестве публиковались в известных федеральных изданиях, в том числе российском журнале «Русский Дом».

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.

Фото Юлии Муравьевой