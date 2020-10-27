Рязанский театр кукол побывал с гастролями в Твери



С 22 по 25 октября состоялись «Большие гастроли» Рязанского театра кукол в Твери, организованные Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» при поддержке Министерства культуры РФ. В рамках детско-юношеского направления «Больших гастролей» на сцене Тверского театра кукол прошли показы спектаклей «Гуси-лебеди» и «Сказка о мёртвой царевне».



Это второй визит коллектива в город. Первый состоялся больше 30 лет назад, когда Тверь еще называли Калининым. Несмотря на редкие встречи, у рязанских и тверских кукольников – общая история. Здания театров построены по одному проекту. Накануне масштабной реконструкции 2013-го года директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов обращался к коллегам за оригинальными чертежами проектной документации. Теперь, когда серьезные ремонтные работы ждут здание в Твери, опытом делятся рязанцы.



Пока за кулисами обсуждали сложные хозяйственные вопросы, на сцене все было просто, как в сказке: печь сама пекла пироги, река угощала молоком, а спелые яблоки падали героям прямо в руки. Непростая эпидемиологическая обстановка накладывает свои ограничения: залы были заполнены только наполовину, но маленькие зрители и их родители очень тепло встречали артистов.

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Несмотря на плотный гастрольный график, за 4 дня было показано 8 спектаклей, команда нашла время и для экскурсионной программы: коллектив посетил Тверской императорский путевой дворец. Когда-то его парадные залы были центром политической и литературной жизни страны. Сегодня во дворце — картинная галерея, где можно увидеть работы Айвазовского, Левитана, Шишкина, Куинджи и многих других.

«Большие гастроли-2020» состоялись и стали для кукольников и зрителей Твери и Рязани большим праздником.











