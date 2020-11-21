Рязанка покинула шоу «Голос» после поединка

Рязанка Ольга Дианова покинула шоу «Голос» после поединка с Богданом Кияшко. Передача с её участием вышла в эфир Первого канала в пятницу, 20 ноября.

Ольга и Богдан исполнили композицию «Белые розы» группы «Ласковый май» в необычном джазовом стиле. Оба не только пели, но и играли на роялях.

Баста рассказал, что внутри у него во время исполнения дуэта была радость. Песню «Белые розы» он назвал классикой.

Полина Гагарина заявила, что выступление было филигранным, усладой для ушей.

Валерий Сюткин назвал номер великолепным и предложил Сергею Шнурову мучиться с выбором.

Шнуров посчитал, что номер удался и получился.

– Мне нравится, что есть такие люди. С вами приятно иметь дело, – сказал он певцам.

В следующий этап проекта «Голос» Сергей Шнуров взял Богдана Кияшко.

Ольга, покидая шоу, отметила, что все дни на проекте были для неё днями счастья.