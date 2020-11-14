Рязанец Иван Миронов стал лауреатом всероссийского фестиваля «Салют Победы»

11 ноября в Санкт-Петербурге завершился всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в нём принимали хореографические и театральные коллективы, народно-певческие ансамбли, музыканты, самодеятельные авторы из Санкт-Петербурга, Саратова, Челябинска, Владимира, Республики Бурятия, Забайкальского края, Красноярского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Вологодской, Кемеровской, Ленинградской, Тульской, Калужской и Рязанской областей.

Рязанскую область представлял Иван Миронов– преподаватель Пронской детской музыкальной школы им. К.Б. Птицы. В заключительном этапе фестиваля он исполнил песню «Рязаночка». Миронов был удостоен диплома лауреата фестиваля. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

– Поздравляю Ивана с успешным выступлением и желаю новых творческих достижений! – написал министр.