Рязанцев восхитила игра молодого пианиста Константина Емельянова

В четверг, 26 ноября, в Рязанской областной филармонии выступил молодой пианист Константин Емельянов. Концерт прошел при поддержке Минкульта РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».
Лауреат международного конкурса имени П.И.Чайковского исполнил на рязанской сцене сюиту соль минор Жана-Филиппа Рамо, сонату №9 ми мажор ор 14 №1 Людвига ван Бетховена и «Времена года» Петра Чайковского.
По словам Константина Емельянова в Рязань он приехал с новой программой.
Константин Емельянов — молодой музыкант, который совсем недавно окончил аспирантуру в Московской консерватории. При этом многие эксперты уже отмечают в нем талантливого пианиста, способного взволновать любого слушателя.
Пианист заметил, что пандемия повлияла на все сферы жизни. А играть с 30% заполняемостью зала — как минимум странно.
Константин Емельянов начал завораживать рязанцев своей игрой на фортепиано в тот самый миг, как только дотронулся до клавиш. Пианист буквально пропускал через себя каждую ноту.
В конце выступления зал долго не отпускал Константина Емельянова со сцены, одаривая бесконечными бурными аплодисментами и криками «Браво!». А чтобы полностью удовлетворить зал, пианист еще раз сел за фортепиано.