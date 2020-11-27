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Рязанцев восхитила игра молодого пианиста Константина Емельянова

Елена Лобанова

В четверг, 26 ноября, в Рязанской областной филармонии выступил молодой пианист Константин Емельянов. Концерт прошел при поддержке Минкульта РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». 

Лауреат международного конкурса имени П.И.Чайковского исполнил на рязанской сцене сюиту соль минор Жана-Филиппа Рамо, сонату №9 ми мажор ор 14 №1 Людвига ван Бетховена и «Времена года» Петра Чайковского. 

По словам Константина Емельянова в Рязань он приехал с новой программой. 

— Сюита Рамо — достаточно редко исполняемая музыка. В оригинале она написана для Клавесина, но очень интересно звучит на современном инструменте, — поделился пианист. 

Константин Емельянов — молодой музыкант, который совсем недавно окончил аспирантуру в Московской консерватории. При этом многие эксперты уже отмечают в нем талантливого пианиста, способного взволновать любого слушателя. 

— Во время самоизоляции я учил новые сочинения. Например, за это время в моем репертуаре появились «Времена года». В этом плане музыкантам есть, чем заняться во время пандемии. Мы можем учить новые программы, тренироваться. Но при этом спустя примерно месяц такой самоизоляции приходит осознание того, что без дедлайна трудно изучать что-то новое. То есть музыкант учит новые сочинения, но не знает, когда их сыграет на сцене, — рассказал Емельянов. 

Пианист заметил, что пандемия повлияла на все сферы жизни. А играть с 30% заполняемостью зала — как минимум странно. 

— Но при этом была большая радость снова выйти на сцену, пусть и в таком формате. За это время реакция зрителей нисколько не изменилась, хотя они сейчас тоже находятся в непростых условиях. Я лично был на одном концерте и понимаю, как сложно сидеть весь концерт в маске. Ну и из-за маленькой заполняемости залов аплодисменты слышатся тише, — пошутил пианист. 

Константин Емельянов начал завораживать рязанцев своей игрой на фортепиано в тот самый миг, как только дотронулся до клавиш. Пианист буквально пропускал через себя каждую ноту. 

В конце выступления зал долго не отпускал Константина Емельянова со сцены, одаривая бесконечными бурными аплодисментами и криками «Браво!». А чтобы полностью удовлетворить зал, пианист еще раз сел за фортепиано.

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