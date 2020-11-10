Рязанцев приглашают принять участие в «Диалоге культур»

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщает о проведении Федеральным агентством по делам национальностей молодежного этнокультурного конкурса «Диалог культур».

Конкурс проводится в период с 9 по 28 ноября в рамках реализации государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики». Он направлен на создание молодежного межкультурного коммуникативного пространства, способствующего гармонизации межнациональных отношений, развитию национальных культур и этнокультурного просвещения граждан, формированию позитивного международного имиджа РФ в части осуществления мер по сохранению и развитию культуры народов России.

В 2020 году одной из главных задач конкурса является выявление и представление широкой общественности талантливых и одаренных молодых людей разных национальностей, занимающихся творчеством с использованием уникальных традиционных техник, инструментов, приемов и навыков на национальных языках. Предусмотрено 8 номинаций: «Рисунок на национальную тематику», «Декоративно-прикладное искусство», «Национальные виды спорта», «Национальный костюм», «Блюдо национальной кухни», «Национальная песня», «Национальный танец» и «Национальный фольклор».

Конкурсная программа состоит из двух этапов: отборочного и образовательного. Для участия в первом – в период с 9 по 22 ноября 2020 года необходимо записать качественную видео-презентацию своего номера в национальном костюме длительностью до 3-х минут и выложить на официальном сайте: www.dialogculture.ru в выбранной номинации.

В период с 24 по 28 ноября 2020 года 150 участников, прошедших отборочный этап, примут участие в образовательной программе проекта.