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Рязанцев приглашают послушать музыку великих классиков

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19 ноября в Рязанской филармонии выступит известный российский пианист, обладатель серебряной медали XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского Лукас Генюшас. Вместе с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова музыкант исполнит концерт № 4 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена. Также РГСО представит слушателям симфонию № 35 ре мажор «Хаффнер» Вольфганга Амадея Моцарта.

Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Концерт № 4 для фортепиано с оркестром соль мажор, ор. 58 написан Людвигом ван Бетховеном в 1806 году. Это произведение воплощает в себе лирические образы, лишенные привычной тревожности, смятения и борьбы, с которыми ассоциируется имя великого немецкого композитора. Бетховен отказывается и от сложившейся традиции противопоставления партий солиста и оркестра. Здесь – диалог равнозначных «собеседников», где каждый может высказать мнения и где царит взаимопонимание и уважение.

Четвертый фортепианный концерт впервые прозвучал на публике в 1807 году на музыкальной вечере во дворце князя Лобковица. Партию солиста исполнил сам автор – это было последнее выступление Бетховена в качестве пианиста. Однако новое произведение было принято довольно холодно, и при жизни композитора больше не исполнялось. Лишь в 1836 году Концерт получил свое второе «рождение» и был по достоинству оценен как слушателями, так и профессиональным музыкантами.

Симфония № 35 «Хаффнер» написана Вольфгангом Амадеем Моцартом в 1782 году. В ее основу легла серенада, написанная в 1776 году по заказу зальцбургского чиновника по случаю свадьба его дочери. Спустя несколько лет он вновь обратился к Моцарту с просьбой написать музыку по поводу другого торжественного случая – повышение Хаффнера до должности бургомистра в Зальцбурге. Композитор использовал ранее написанный материал, который с легкостью смог интерпретировать в жанре симфонии. Музыка «Хаффнеровской» симфонии – праздничная, светлая по колориту и радостная по настроению.

Лукас Генюшас (фортепиано) родился в 1990 году в семье музыкантов и с пяти лет начал заниматься музыкой. Учился в ДМШ при училище им. Ф. Шопена в классе А. Н. Беломестнова, был стипендиатом Благотворительного фонда Мстислава Ростроповича. В 2013 году окончил Московскую консерваторию в классе своей легендарной бабушки В. В. Горностаевой  и продолжил обучение в ассистентуре-стажировке.

Профессиональная жизнь пианиста началась с детства – регулярные концертные выступления, участие в фестивалях и международных конкурсах. В юные годы Л. Генюшас был неоднократно удостоен наград Правительства Москвы (грант «Юные дарования XXI века», Федеральная стипендия «Юные дарования»). В 2008 году пианист стал золотым медалистом VII Молодежных Дельфийских игр России. К настоящему моменту его конкурсная история насчитывает 12 высоких наград. Последние и наиболее значительные из них – I премия Международного конкурса им. Джины Бахауер в США (2010), II премия Международного конкурса им. Фредерика Шопена в Варшаве (2011), Немецкая фортепианная премия Deutscher Pianistenpreis 2012 во Франкфурте и II премия XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского (2015).

Репертуар артиста весьма разнообразен и с каждым годом стремительно расширяется. Выступления Лукаса проходят на крупнейших мировых сценах. За последние годы он дал много сольных, симфонических и камерных концертов, выступив с выдающимися музыкантами современности, среди которых Гидон Кремер, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев, Саулюс Сондецкис, Шарль Дютуа, Дмитрий Ситковецкий, Марио Брунелло, Миша Майский и многие другие.

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