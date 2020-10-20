Рязанцев приглашают на «Ночь искусств» в режиме онлайн

3 ноября Рязанская областная детская библиотека традиционно присоединяется к всероссийской культурной акции «Ночь искусств». Праздник пройдет в онлайн-формате с 18:00 под девизом «За шедеврами по всему свету!»

Вечером на сайте библиотеки www.rznodb.ru и в группе «Вконтакте» будут выложены интерактивные материалы, объединяющие 2 прекрасные тематики, искусство и… путешествия, ведь, как писал Ханс Кристиан Андерсен, «путешествовать – значит жить!»

Своим юным читателям библиотека предлагает виртуальные встречи с разными жанрами искусства и дизайна, книгами и артефактами по всему миру, а также запланированы онлайн мастер-классы и игры, специально составленные к Ночи искусств.

В программе:

«Art-квиз»: виртуальное путешествие по всему свету» с призом самому сообразительному участнику. Квиз развернется в режиме реального времени с 18:15. Он посвящен уникальным предметам искусства по всему миру;

виртуальная игра «Слева направо и наоборот»: путешествие за похищенными книгами». Это не просто разминка на эрудицию, но и знакомство с полудюжиной отличных сюжетов и героев.

Принять участие в играх смогут ребята от 12 лет.

Остальные события «Ночи искусств подарят живое настроение и новизну творчества абсолютно всем желающим:

«Великие музеи мира. Взгляд изнутри»: виртуальное знакомство с экспозициями «Национальной галереи Австралии»; «Пинакотеки Брера»; «Прадо» и т.д.;

«Удивительные и забавные памятники»: веселая кругосветка;

«Так модно!»: позитивное путешествие с Ксюшей Читайкиной в историю моды;

«Сделаны с любовью»: познавательный мастер-класс. Предлагается изготовить книгу-миниатюру во французском стиле и заодно услышать необычные факты из истории книг;

«В ритме латино». Ожидается видео-экскурс в мир музыкальных традиций и мастер-класс по изготовлению маракаса.

Библиотека рада предложить своим читателям занимательные и зажигательные идеи для досуга, подарить идеи творчества, помочь, через искусство, перенестись сквозь время и пространство.