Четверг, 19 ноября, 2020
-1.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниКультураФото

Рязанцам показали спектакль «Лёха» о большой любви маленького человека

7info 2

В среду, 18 ноября, состоялся второй день фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной». В этот вечер встречу на сцене Рязанского областного театра драмы зрителям назначил «Лёха». Именно так назывался спектакль Ивановского областного театра драмы по пьесе Юлии Поспеловой.

Жанр постановки режиссёр определила как «маргиналии». Это рисунки и пометки на полях рукописей. Наброски. Из таких набросков, фрагментов, сцен из жизни главного героя и состоит спектакль. Пьеса «Лёха» поднимает классическую тему маленького человека. Драматизма ей добавляет тема человека пожилого, к которой и авторы, и режиссёры обращаются значительно реже.

Какой же он – дед Саша – главный герой, образ которого Юлия Поспелова списала со своего деда? Фронтовик, не самый романтичный муж, не самый образцовый отец, добрый и порядочный человек, никому не причинивший зла, любящий свою «копейку», песни Вячеслава Добрынина и «Поле чудес» по пятницам. Наверняка у каждого из вас есть если не такой дедушка, то уж точно сосед или знакомый – бодрый, спортивный, активный, со своеобразным чувством юмора. Есть или был… Дед Саша тоже был, жил, любил. О любви тех, кому за 70 в искусстве говорят ещё реже, чем о пожилых людях в принципе. Ещё бы. Многие и к фразе «после 40 жизнь только начинается» относятся скептически.

А дед Саша встретил свою большую и настоящую любовь в 72 года. И зажил полной жизнью, о которой, оказывается, всегда мечтал. И был счастлив мыть полы, есть «шницеля», писать своей «Любовь-и-Ванне» стихи, дарить гвоздики и петь дуэтом любимые песни Добрынина. Но это счастье в один миг разрушила дочечка Лидочка, для которой дед Саша не жалел ни чебуреков, ни пенсии.

Повествование в спектакле ведётся от имени внука главного героя. А Лёха? Это его сын. К нему дед Саша постоянно обращался, ему рассказывал о своей любви, о детской дружбе с кроликом, о войне, о «копейке», о внутреннем «маленьком спортсмене». Лёхе он позвонил и перед смертью.

Малая форма спектакля позволяет оказаться практически внутри этой истории, глубже и острее прочувствовать и боль, и «кайф» деда Саши, а главное – понять, что наши пожилые родители, наши дедушки и бабушки – также молоды в душе, они имеют право любить, ревновать, шутить, гонять на автомобиле по трассе, петь и танцевать, а не видеть детей и внуков в день пенсии и слышать от них: «А, ты ещё жив?»

И ещё одну важную мысль донесли до зрителя артисты ивановского театра. Никогда не поздно начать жить ярко и активно! Никогда не поздно осуществить свои мечты или мечты своих близких! Пока жив и бодр наш «внутренний спортсмен» – вообще ничего не поздно.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Эксперт назвал Рязанскую область в числе регионов, близких к выходу на плато

Новости Рязани
Свои прогнозы Тавадян строит на основе карты России, на которой регионы поделены на пять групп. Самая лучшая группа – «зелёная».
Узнать больше

В Рязани проходят юридические консультации для НКО

Новости Рязани
В четверг, 19 ноября, в Рязани прошло еще одна встреча в рамках проекта "Юридические консультации для НКО". Об этом сообщает пресс-служба регионального...
Узнать больше

Рязанцам показали спектакль «Лёха» о большой любви маленького человека

Культура
В среду, 18 ноября, состоялся второй день фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной». В этот вечер встречу на сцене Рязанского областного...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Генеральный директор Серебрянского цементного завода скончался от коронавируса

Новости Рязани
9 декабря Казакову должно было исполниться 50 лет. Серебрянским цементным заводом в Михайловском районе Рязанской области он руководил с весны 2015 года.
Узнать больше

В школах Рязани введут веерное дистанционное обучение

Новости Рязани
В четверг, 19 ноября, губернатор Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам. Он отметил, что ситуация с коронавирусов в регионе ухудшается.
Узнать больше

19 ноября Николай Любимов обратится к рязанцам из-за пандемии

Новости Рязани
В своей речи губернатор ответит на ряд важных вопросов. В частности, расскажет о росте заболеваемости коронавирусом, о том, почему особенно опасно увеличение числа заболевших в группах риска.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 советских фильмов о студентах

Акценты
17 ноября отмечается Международный день студентов. Его трагическая история уходит корнями в 1939 год. А мы в этот день предлагаем вам вспомнить...
Узнать больше

Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

Акценты
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Узнать больше

«Невеста, у которой получилось». Рязанка написала книгу про современные свадьбы

Акценты
Куча мыслей одолевают девушек, которым сделали главное предложение в жизни. Предложение руки и сердца. С чего начать подготовку к...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+