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Рязанцам показали спектакль «Колыбельная для Софьи»

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В субботу, 21 ноября, пятый день фестиваля «Свидания на Театральной» завершился показом спектакля «Колыбельная для Софьи» Минусинского драматического театра. Жанр спектакля-номинанта Национальной театральной премии России «Золотая Маска» определяется как «история одной семьи в двух действиях». Под это определение подошла и бы и мелодрама, и комедия, но перед нами – психологическая драма. 

У Трофима Ивановича и Софьи нет детей. Оба страдают от этого. И тогда Софья решает удочерить осиротевшую соседскую девочку Ганьку. «Вот теперь всё будет хорошо!» – уверена она. Но, как оказалось, это не счастливый финал, а завязка трагедии. Да и все декорации говорят о том, что семейной идиллии зритель не увидит. Слишком всё мрачно, темно, сыро и неуютно в избе Софьи и вокруг. Да, в этом спектакле говорят именно декорации, кричит и плачет – музыка. Актёры же выражают состояния своих героев не словами, а жестами, взглядами, пластикой. 

Сюжет спектакля, поставленного по повести Евгения Замятина «Наводнение», похож на захватывающий триллер – здесь и измена, и убийство, и наводнение, и тяжёлые роды, и раскаяние, и ночные кошмары. Но режиссёр Алексей Песегов перенёс акцент с действий на реакции. Все эти захватывающие события уступают место страданиям главной героини. Именно мучения Софии, её боль, смятение, раскаяние выходят на первый план и занимают гораздо больше времени и места в спектакле, чем измена и убийство, которые, по сути, являются лишь триггерами. 

Музыка Ирины Беловой и Евгении Терехиной является ещё одним полноправным действующим лицом постановки. Она передаёт мысли и чувства Софьи, не высказанные словами. Она дополняет и объясняет происходящее, пожалуй, выразительнее и мощнее долгих и эмоциональных монологов и диалогов. 

Время в спектакле заслуживает особого внимания. Оно может тянуться бесконечно, мучительно долго, как в сценах утра и ночи, одевания и раздевания героев. А может лететь так стремительно, что хочется его остановить или хотя бы замедлить, чтобы разобраться в ситуации, рассмотреть детали и понять, например, когда и почему Ганька стала любовницей Трофима Ивановича, или что будет с Софьей дальше. В повести Замятина к ней всё же приходит милиционер. В спектакле Минусинского драматического театра финал можно считать открытым. Каждый зритель сам может решить, чего достойна Софья – наказания или прощения.  

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