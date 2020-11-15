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Известный блогер Саша Спилберг поработала на ферме в Рязанской области

Елена Лобанова

Известный Youtube-блогер Саша Спилберг сняла видео о работе на одной из ферм в Рязанской области. Соответствующий ролик вышел на ее канале 14 ноября. 

Основам сельского хозяйства девушка училась на производстве Corteva Agriscience. 

Саша Спилберг рассказала о тяжелой работе на современной ферме, где 50% обязанностей выполняет техника, а еще 50% — сами люди. При этом блогер показала, как современные технологии сочетаются с сельскохозяйственной деятельностью. Например, качество кукурузы проверяют с помощью дрона. 

После поля с урожаем Сашу Спилберг завели в коровник. Там она кормила новорожденного быка из специальной бутылочки с молоком и рассказывала об автоматизированной дойке. 

— Привилегий в сельском хозяйстве — масса. Ответственный работодатели предоставляет сотрудникам страховку, корпоративный автомобиль, обеспечивают их обучение. Работа грамотного специалиста всегда востребована, — заметила сопровождающая блогера.

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