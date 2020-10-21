Два рязанских памятника участвуют в конкурсе самых необычных скульптур России

Два рязанских памятника принимают участие в конкурсе самых необычных скульптур России. Конкурс «СкульпТУТУра» проводится онлайн-сервисом путешествий «ТУТУ.ру».

Эксперты Туту изучили тысячи изваяний во всех регионах страны и перевели в 3D-формат сотню самых неординарных скульптур. Крути-верти, узнавай историю создания этих работ и выбирай самый креативный памятник России, — сообщили организаторы конкурса.

В список необычных скульптур попали и два рязанских памятника. Это памятник грибам с глазами и памятник Эрнесту Хемингуэю. Кроме них, участвуют в конкурсе Змей Горыныч из Липецкой области, орловские Чиновник и предприниматель, Тамбовский волк, Работающий студент из Владимирской области и другие. Проголосовать за них можно в рамках первого этапа конкурса. Он стартовал 20 октября и завершится 26 октября. Всего запланировано шесть раундов голосования.

Победитель голосования получит награду — памятный кубок в виде логотипа Туту, собранного из частей памятников-конкурсантов.