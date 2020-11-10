Для развития территории рязанского кремля создадут рабочую группу

Рабочую группу, которая будет курировать вопросы благоустройства территории рязанского кремля, создадут в Рязани. Об этом 9 ноября на совещании сообщила глава администрации города Елена Сорокина.

Вопрос о развитии территории главного исторического объекта Рязани ранее подняли на заседании совета по культурному наследию при губернаторе Рязанской области. В рабочую группу войдут архитекторы, краеведы, художники, дизайнеры и активисты общественных организаций.

На совещании глава администрации обсудила со своими подчинёнными реализацию в городе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, в этом году в рамках него начнётся первый этап ремонта дороги на улице Каширина с реконструкцией моста через Трубеж. Контракт на выполнение работ планируют заключить в ближайшее время. До конца декабря специалисты подготовят площадку, опилят деревья и установят соответствующие знаки на месте работ.

Продолжится реализация проектов местных инициатив.Завершены 15 из 24 объектов. Часть из них находятся в завершающей стадии или благоустроены наполовину. Контроль за выполнением работ усилен.

Кроме того, в Рязани продолжается осенняя призывная кампания. Мэр города поручила усилить работу с военными комиссариатами, чтобы повысить её результативность.