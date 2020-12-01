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Расходы бюджета Рязани на 2021 год составят почти 11 млрд рублей

7info

Состоялись публичные слушания по бюджету города Рязани на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы. 

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Рязанской городской Думы, руководители структурных подразделений администрации Рязани, представители общественных организаций и территориального общественного самоуправления, жители города.

Основные параметры главного финансового документа озвучил и.о. начальника финансово-казначейского управления администрации города Рязани Андрей Решоткин. Как следовало из доклада, доходы бюджета в 2021 году составят 10 млрд. 519 млн. рублей, расходы – 10 млрд. 916 млн. рублей. При этом налоговые доходы планируются в размере 4 млрд. 339 млн. рублей, неналоговые – 615,5 млн., безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов –  5 млрд. 564 млн. рублей. 

Расходная часть бюджета по-прежнему остаётся социально направленной. 7 млрд. 68 млн. рублей будет выделено на образование, 1 млрд. 9 млн. – на жилищно-коммунальное хозяйство, 687 млн. рублей – на социальную политику, 429 млн. – на сферу культуры, 263 млн. – на физическую культуру и спорт.

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