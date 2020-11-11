Ради наркотиков 30-летний мужчина похитил из квартиры пенсионерки телевизор

В Рыбном 30-летний мужчина похитил из квартиры пенсионерки телевизор. Затем он продал чужое имущество, а на вырученные деньги купил наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
С заявлением в полицию обратилась 56-летняя жительница деревни Баграмово. Она сообщила, что из ее рыбновской квартиры пропал телевизор, а стекло форточки аккуратно выставлено из рамы.
Прибыв на место преступления, сотрудники правоохранительных органов предположили, что хищение совершил человек, который делал это неоднократно. На такую мысль их натолкнуло умелое проникновение и отсутствие каких-либо следов.
По описанию они узнали, что преступник — 30-летний житель Новосибирска, который 6 раз был судим за кражу из квартир.
Еще у себя на родине мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи. Затем он переехал в Рыбное к женщине, с которой познакомился по переписке. Спустя какое-то время новосибирец стал принимать наркотики, что не очень понравилось его сожительнице.
В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.