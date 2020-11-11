Ради наркотиков 30-летний мужчина похитил из квартиры пенсионерки телевизор

В Рыбном 30-летний мужчина похитил из квартиры пенсионерки телевизор. Затем он продал чужое имущество, а на вырученные деньги купил наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением в полицию обратилась 56-летняя жительница деревни Баграмово. Она сообщила, что из ее рыбновской квартиры пропал телевизор, а стекло форточки аккуратно выставлено из рамы.

Прибыв на место преступления, сотрудники правоохранительных органов предположили, что хищение совершил человек, который делал это неоднократно. На такую мысль их натолкнуло умелое проникновение и отсутствие каких-либо следов.

— Оперативники начали опрашивать местных жителей. Тогда очевидцы рассказали, что не так давно один житель Рыбновского район купил б/у телевизор. Полицейские отыскали мужчину и опросили его. Выяснилось, что мужчину подкупила небольшая цена за товар, — говорится в сообщении.

По описанию они узнали, что преступник — 30-летний житель Новосибирска, который 6 раз был судим за кражу из квартир.

Еще у себя на родине мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи. Затем он переехал в Рыбное к женщине, с которой познакомился по переписке. Спустя какое-то время новосибирец стал принимать наркотики, что не очень понравилось его сожительнице.

— Из-за разлада в отношениях, злоумышленнику пришлось съехать с квартиры. Но помимо жилого вопроса, его беспокоило и кое-что еще. Так как мужчина принимал наркотики, то ему нужны были деньги на дозу. Тогда он решил похитить телевизор и продать его, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.