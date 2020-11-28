Прокуратура организовала проверку из-за отключения отопления в 72 рязанских домах

По факту отключения отопления в 72 домах Рязани прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает сайт надзорного органа.
Проверку проводит прокуратура Железнодорожного района. Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры Рязанской области.
Напомним, утром 27 ноября отопление в 72 домах в рязанской Горроще отключили из-за аварии на сетях теплоснабжения. Без тепла остались жители улиц Татарской, Пушкина, Линий с 1 по 10, Черновицкой, Гагарина и Стройкова.
Аварию устранили только вечером.