Прокуратура организовала проверку из-за отключения отопления в 72 рязанских домах

В Жилищный кодекс предлагают внести изменение, согласно которому в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию жильцы не должны платить взносы за капитальный ремонт. Законопроект (есть в распоряжении «Известий») планируют внести в Госдуму на следующей неделе депутаты и сенаторы от ЛДПР.