Касимовская межрайонная прокуратура приняла меры для устранения несанкционированной свалки в Касимове. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Проведённой прокуратурой проверкой установлено, что на земельном участке с кадастровым номером 62:26:0010819:81, находящемся в пределах города Касимова, имеется несанкционированная свалка ТБО.

В целях защиты прав жителей города на благоприятную окружающую среду межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковыми требованиями к местной администрации по устранению несанкционированной свалки.

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В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в Касимовском районном суде.