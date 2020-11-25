Продукция Рязанской НПК включена в общероссийский каталог «100 лучших товаров России»

Продукция Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», стала победителем престижного Всероссийского конкурса качества «100 лучших товаров России-2020». Почетного звания лауреата Программы с включением в общероссийский Каталог удостоилось малосернистое судовое топливо с улучшенными экологическими показателями RMLS 40 вид ЭII. Топливо также отмечено Почетным дипломом «Золотая сотня» и званием Новинка всероссийской конкурсной программы.

Судовое топливо RMLS 40 вид ЭII стало очередной новинкой в товарной корзине АО «РНПК» в 2020 году. Его производство стало возможным в результате поэтапной модернизации и реконструкции производственных мощностей завода, реализуемых в рамках корпоративной стратегии развития «Роснефть 2022», где ключевым направлением является обеспечение технологического лидерства Компании. Продукт отличается низким содержанием серы — до 0,5 %, что полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL. Бункеровка судов современным экологичным топливом в морских портах позволит значительно снизить воздействие на окружающую среду.

В год 60-летнего юбилея нашего завода нам вдвойне приятно получить такую престижную награду, — сказал генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов. — Мы посвящаем ее нашим уважаемым ветеранам завода, тем, кто заложил основу нефтепереработки в рязанском регионе. Появление нового продукта в производственной линейке – это хороший знак, что завод стратегически важен и конкурентоспособен в реальном секторе российской экономики.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания является многократным победителем Программы «100 лучших товаров России». Регулярно с 1998 года продукция завода входит в списки итоговых каталогов конкурса «100 лучших товаров России» с присуждением знака качества.

Продукция АО «РНПК», отмеченная за время существования Программы дипломами лауреата и дипломанта с внесением в общероссийские Каталоги:

1998 год — Рязанские бензины серии РЭК;

2000 год — масла моторные — лауреаты Программы;

2001 год — дизельное топливо с улучшенными экологическими свойствами – дипломант Программы;

2006 год – топливо дизельное Евро экологического класса 3 – лауреат программы, бензины автомобильные экологического класса 3 – дипломанты Программы;

2007 год – бензины автомобильные для автомобилей класса Евро-4 и бензины автомобильные ULTIMATE – лауреаты Программы;

2009 год — топливо дизельное Евро 5 с содержанием серы до 10 ррм и топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт – лауреаты Программы;

2011 год — два вида продукции РНПК: неэтилированные бензины (Премиум Евро-95 вид II; Супер Евро-98 вид II) и дизельное топливо – лауреаты Программы;

2012 год — автомобильные бензины класса 4 марок Pulsar-92 и Pulsar-95, а также топливный сжиженный углеводородный газ пропан-бутан автомобильный включены в общероссийский каталог «100 лучших товаров России»;

2013 год — бензин автомобильный фирменный Pulsar-95, класс 5 — лауреат, бензины неэтилированные Премиум Евро-95, вид III и Супер Евро-98, вид III – дипломанты;

2014 год — топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 и дизельное топливо летнее и межсезонное ДТ-Л-К5 и ДТ-Е-К5.

2015 год — бензин неэтилированный АИ-92- К5 и дизельное топливо зимнее — К5 – лауреаты

2016 год — топливо судовое дистиллятное DMF вид I по СТО 85778267-002-2014

2017 год — битумы нефтяные дорожные вязкие марок БНД 100/130 и БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

2018 год – автомобильный бензин высокооктановый экологического класса К5 марки АИ-100-К5 стал лауреатом Программы, а также награжден Почетным дипломом «Золотая сотня».

2019 год – бензины АИ-95-К5 «Евро 6».