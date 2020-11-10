Продолжается регистрация детей в рязанский детский сад №38

В Рязани продолжается регистрация детей в детский сад №38. Об этом 10 ноября заместителю мэра города Надежде Штевнивной доложили в ходе рабочего совещания.

Детский сад находится по адресу: улица Шереметьевская, строение 8а. Направление туда маленьких рязанцев будет осуществляться в порядке очерёдности после ввода здания в эксплуатацию. Чтобы поставить ребёнка на очередь, родителям необходимо обратиться в МФЦ.

А тем временем в рязанских школа продолжаются каникулы. На время каникул действует запрет на посещение детьми торговых центров без сопровождения родителей. Он продлится до 15 ноября.

Продолжается возврат средств за путёвки в летние оздоровительные лагеря. Принято более 150 заявлений на компенсацию.

На совещании также обсудили проведение ежегодного конкурса «Педагогический дебют». Он пройдёт в очно-дистанционном формате. Заявки на участие в нём подали более 40 молодых педагогов. Победителей и лауреатов конкурса объявят 13 ноября.

На совещании также обсуждались итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена». В мероприятии приняли участие 15 представителей региона, из них 12 учащихся из нашего города. По итогам конкурсных испытаний победителями стали 5 учениц рязанских школ. Двое учащиеся 11-х классов получили призы в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, отметили в пресс-службе администрации.