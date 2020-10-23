При поддержке РНПК школьники убрали мусор на территории музея Петра Семенова-Тян-Шанского

В рамках программы РНПК по охране окружающей среды рязанские школьники убрались на территории музея Петра Семенова-Тян-Шанского, сообщает пресс-служба компании.

В акции принимали участие активисты организации «Хозяин Мещеры» школы №47. Музей известного путешественника и открывателя находится в селе Гремячка, куда и отправились школьники.

— Тридцать школьников общими усилиями провели работы по уборке парка дома-усадьбы, затем посетили залы музея, где хранятся исторические фото и документы нашего земляка, прогулялись по окрестностям, — рассказали в пресс-службе РНПК.

В 2013 году ученики высадили на территории музея газон, а в 2020 году приехали убирать с него листву, чтобы трава не гнила.

— Осуществлять уход за территорией парка одному садовнику трудно, а мы всегда рады помочь. Нам повезло, что наши экспедиции многие годы поддерживает РНПК, благодаря которой мы уже совершили много добрых и очень важных акций в деле экологического просвещения детей и надеемся продолжать также плодотворно сотрудничать и дальше, — отметил один из активистов.

Инициативы школьников компания поддерживает уже с 2011 года. За это время вместе им удалось провести огромное количество экологических мероприятий. Только в 2020 году ученики школы №47 приняли участие в научно-практической конференции, организовали выставку работ рязанского художника Михаила Кирсанова и провели экспедицию к реке Проня в селе Засечье Рязанской области.