При поддержке РНПК школьники убрали мусор на территории музея Петра Семенова-Тян-Шанского

В рамках программы РНПК по охране окружающей среды рязанские школьники убрались на территории музея Петра Семенова-Тян-Шанского, сообщает пресс-служба компании.
В акции принимали участие активисты организации «Хозяин Мещеры» школы №47. Музей известного путешественника и открывателя находится в селе Гремячка, куда и отправились школьники.
В 2013 году ученики высадили на территории музея газон, а в 2020 году приехали убирать с него листву, чтобы трава не гнила.
Инициативы школьников компания поддерживает уже с 2011 года. За это время вместе им удалось провести огромное количество экологических мероприятий. Только в 2020 году ученики школы №47 приняли участие в научно-практической конференции, организовали выставку работ рязанского художника Михаила Кирсанова и провели экспедицию к реке Проня в селе Засечье Рязанской области.