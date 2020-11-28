Пожилым рязанцам напоминают про самоизоляцию по телефону

Рязанским пенсионерам звонят из областного правительства и просят их соблюдать режим самоизоляции. Об этом 28 ноября сообщила региональная опергруппа по борьбе с коронавирусом.

Пожилым рязанцам напоминают о необходимости соблюдать ограничения, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции. Обязательная самоизоляция в регионе введена для всех граждан старше 65 лет.

Получить помощь пенсионеры могут от волонтёров. Чтобы заказать доставку лекарств, продуктов и другие услуги, нужно позвонить по телефону 39-20-71.