Повреждённый во время пожара рязанский ТРЦ «М5 Молл» был застрахован

Здание торгово-развлекательного центра «М5 Молл» в Рязани, пострадавшее в результате пожара, застраховано в «Ингосстрахе». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Напомним, сообщение о возгорании в ТРЦ поступило в четверг, 12 ноября, в 17.15. По данным МЧС, из здания было эвакуировано 1238 человек. Никто не пострадал. В 19.00 пожар был полностью ликвидирован. Позднее РИА «7 новостей» показало, как выглядит сгоревший ТЦ с высоты.

В сообщении пресс-службы «Ингосстраха» отмечается, что имущество торгового центра было застраховано при участии ООО «Аон Рус – Страховые брокеры». Страховка распространяется на все риски, в том числе и на пожар. Также «М5 Молл» был застрахован от ударов молнии, терактов, взрывов газа, порчи имущества третьими лицами.

Сумма страховки в пресс-релизе не указывается. Также как и размер возможных выплат. Для его определения «Ингосстрах» направил в Рязань независимого эксперта. Он также поможет в определении причины пожара.