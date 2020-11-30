КВН, полуфинал, «Три полоски» и «Псевдособаки»

В пятницу, 27 ноября, состоялся полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН. Вопреки известному квновскому гимну пустые месте в зале Рязанского дворца молодёжи были, но только по причине 30-процентной заполняемости. И даже санитарно-эпидемиологическая обстановка не заставила юмор опустить флаг. А зрители, которых было в три раза меньше, чем обычно, аплодировали так, что все команды узнали, что такое горячий рязанский приём.

За тёплую душевную атмосферу в зале и на сцене в этот вечер отвечали ведущие Ольга Фидрик и Анастасия Дудко.

За выход в финал боролись команды Сборная Рязани «По-братски», «Псевдособаки» (Орёл), «Красная цена» (Калуга), «Три полоски МИСиС» (Москва), «Чистосердечное признание» (Москва), «Армия прекрасных половин» (Рязань), «Апрелевские граммы» (Апрелевка), «Остановите пленку» (Воронеж), «Космическая столица» (Самара), «За проезд передаем» (Рязань).

Их судили:

Директор Официальной Рязанской лиги МС КВН Алексей Жеглов

Заместитель председателя Рязанской областной избирательной комиссии Дмитрий Боков

Редактор Официальной Рязанской лиги МС КВН Михаил Масленников (чемпион Высшей лиги МС КВН в команде «Триод и Диод»)

Заместитель директора Рязанского областного театра драмы Григорий Баззаев

Редактор Официальной Рязанской лиги МС КВН Вадим Ермишин.

В полуфинале команды сыграли два конкурса – триатлон и приветствие.

Триатлон состоял из фоторазминки, где командам за 10 секунд нужно было придумать смешное название фотографии, и биатлона, в котором каждая команда читает по две заранее заготовленные шутки.

Конкурс визиток открыла «Армия прекрасных половин» из Рязани. Женская команда Академии ФСИН шутила на привычную тему о девушках в форме, а также рассказала о том, как померить температуру рулеткой, почему в прокуратуру и в тюрьму попасть так же сложно, как в гостиницу, и чего хочет их «некрасивая подружка-охранник». Были шутки и на самые злободневные темы.

– Девочки, а я вот в последнее время хиромантией увлеклась

– Да вы в Роспотребнадзоре только этим и занимаетесь!

Команда «Три полоски» из Москвы открыла своё выступление зажигательным народным диско или, как они сами назвали этот танец, «нанохороводом». Кроме танцев, команда запомнилась ярким фронтменом, он же настоящий москвич, он же «гендер-сюрприз». Он пытался очаровать ведущих и пригласить их на свидание на пасеку.

– Сколько вам лет?

– Девушкам такие вопросы задавать невежливо!

– Хорошо, завуалируем. У вас был видик?

«Апрелевские граммы» из Апрелевки рассказали о том, что они настоящие бизнес-леди и представили креативную партию обложек грампластинок.

Команда «Остановите плёнку» пыталась узнать номер таксофона, рассказала, что бывает, если ошибиться на портале «Госуслуг» и показала, как может быть тяжело, если девушка обидится – её будет невозможно ни сдвинуть с места, ни понять.

– Никак не могу переварить книгу Рэя Брэдбери.

– Ты до сих пор ешь книги на спор?

«Космическая станция» сравнила соцсети и КВН и пообещала номера «не для тупого зрителя». Такими стали миниатюры о папе с чесалкой, дирижёре в Канищеве, Дедушке Морозе в период пандемии. А ещё они сравнили девушек с бездомными – и тем и другим нечего надеть, всё время не хватает денег и тепла.

Жюри оценили старания первой пятёрки команд следующим образом.

Сумма баллов за два конкурса:

«Армия прекрасных половин» 4,9

«Три полоски» 5,5

«Апрелевские граммы» 4,3

«Остановите плёнку» 5,5

«Космическая столица» 5,2

Во второй пятёрке команд конкурс «Фоторазминка» прошёл в тишину. Команды не смотивировало даже фото директора лиги с ружьём. А вот во время биатлона ребята подарили нам несколько запоминающихся шуток.

«Человек, придумавший портал «Госуслуги», и к себе домой попадает не с первого раза».

«Объяснить, почему я в балаклаве? Хотя, где вы видели, чтобы человек в балаклаве объяснял, почему он в балаклаве?»

Конкурс приветствий открыла команда «За проезд передаём». Они показали миниатюры про боулинг и представили новые гаджеты: синхронизирующиеся носки, помощник по написанию курсовых «Стырю» и радар «Чё, как эйр?» для определения качества воздуха в Рязани. В завершении выступления команда пожелала, чтобы 2021-й был годом быка, а не годом сурка.

Парни из команды «Красная цена» заявили, что они самые бодрые и энергичные и планируют выиграть «КиВиН в тёмном» или колонку. В доказательство своих намерений ребята показали зажигательный танец, которым, по их же словам, «порвали не только зал, но и штаны». Эти ребята тоже назначили свидание прекрасным ведущим, но уже в финале.

Команда «Чистосердечное признание» рассказала, что юристы собираются трижды – обсудить дело, обмыть дело и сыграть в КВН. Они вспомнили историю знакомства на месте преступления, показали Онегина в современных реалиях, эксгибициониста зимой и расставание «по-юридически».

Иногда в сезоне появляются такие команды, шутки которых невозможно пересказать, а номера невозможно описать. Но именно они неизменно рвут залы. В этом сезоне у нас – «Псевдособаки». Их юмор, как шутки с «Али экспресс»: может понравиться, а может «корова, гроб, коричневый ветер…». В их команде не менее абсурдные персонажи: Тарас Бульбулятор, Владольф Немцов, Папа и Мама Римские и человек-невидимка, которого видят только геи, болгары и те, кто попадёт в ад. А ещё репетитор по сексу в масле.

И вся эта компания открыла зрителям секрет мудрости:

– Чтобы стать мудрым, нужно прочитать семь книг…

– О, это про меня!

– … но чтобы найти эти семь, нужно прочитать тысячи!

– Странно, а мне сразу семь попались…

Завершила полуфинальную битву Сборная Рязани «По-братски». Ребята решили убрать кого-нибудь из команды, поспорили о внешности членов жюри и сообщили новость:

«Санлайт» закрывается!

Да враньё это!

В смысле? Мне сам Меладзе лично звонил, беспокоился!

Команда рассказала, как батюшка освящал ракету, как себя ведут жертвы дистанционного образования и попытались осуществить мечту всех мужиков – погонять «FIFA» на большом экране.

Оценки во второй пятёрке команд распределились следующим образом:

«За проезд передаём» 5,5

«Красная цена» 4,6

«Чистосердечное признание» 4,9

«Псевдособаки» 5,7

«По-братски» 4,8

В финал вышли «Три полоски», «Остановите плёнку», «Космическая столица», «За проезд передаём», «Чистосердечное признание» и «Псевдособаки».

Директор Официальной Рязанской лиги МС КВН Алексей Жеглов поблагодарил ведущих, команды и особенно зрителей, который в это сложное время не побоялись и пришли на КВН, и намекнул, что в финале может быть пополнение.



























































