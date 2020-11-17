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В Рязани начнут производить инновационный препарат от гемофилии

Елена Лобанова

Во вторник, 17 ноября, Николай Любимов провел совещание по вопросам обустройства фармацевтического производства шведской компании «Sobi» на площадке ООО «Скопинфарм». Там же было сказано о намерении Рязанской области производить лекарство от гемофилии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Производственные вопросы обсуждали вице-президент компании «Sobi» в странах Восточной Европы и России Константин Бакайкин, генеральный директор компании «Sobi» в России и странах СНГ Вячеслав Дербиж, руководитель ООО «Скопинфарм» Инга Нижарадзе и президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулёв. 

Николай Любимов заметил, что подписание соглашение между двумя компаниями поможет реализовать новый инновационный проект. Так, на базе «Скопинфарм» начнут производить лекарство от гемофилии «Элоктейт». 

— Сотрудничество с такой крупной международной фармацевтической компанией как «Sobi» имеет особое значение для Рязанской области с точки зрения укрепления инвестиционного потенциала, создания новых рабочих мест, – сказал Губернатор. 

«Эклоктейт» зарегистрировали в России только в этом году. Это позволяет обеспечивать пациентам с гемофилией доступ к инновационном препаратам. 

— Заключение стратегического соглашения о партнерстве с биофармацевтической компанией Sobi открывает новые перспективы в области производства препаратов крови. Объем инвестиций в локализацию производства составит более 1 млрд. рублей, — заметила руководитель ООО «Скопинфарм» Инга Нижарадзе. 

Президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев поблагодарил губернатора за помощь и поддержку в этом сложном вопросе. 

— Очень важно, что в Рязанской области на протяжении долгих лет активно действует одно из старейших в России обществ больных гемофилией. Оно славится на всю страну пропагандой безвозмездного донорства, проводит акцию «Река жизни», которая очень популярна в регионе и позволила спасти много человеческих жизней. Теперь шансов полноценно жить у больных гемофилией в Рязанской области станет еще больше,– сказал Юрий Жулёв.

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