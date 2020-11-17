В Рязани начнут производить инновационный препарат от гемофилии

Во вторник, 17 ноября, Николай Любимов провел совещание по вопросам обустройства фармацевтического производства шведской компании «Sobi» на площадке ООО «Скопинфарм». Там же было сказано о намерении Рязанской области производить лекарство от гемофилии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Производственные вопросы обсуждали вице-президент компании «Sobi» в странах Восточной Европы и России Константин Бакайкин, генеральный директор компании «Sobi» в России и странах СНГ Вячеслав Дербиж, руководитель ООО «Скопинфарм» Инга Нижарадзе и президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулёв.
Николай Любимов заметил, что подписание соглашение между двумя компаниями поможет реализовать новый инновационный проект. Так, на базе «Скопинфарм» начнут производить лекарство от гемофилии «Элоктейт».
«Эклоктейт» зарегистрировали в России только в этом году. Это позволяет обеспечивать пациентам с гемофилией доступ к инновационном препаратам.
Президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев поблагодарил губернатора за помощь и поддержку в этом сложном вопросе.