Николай Любимов может возглавить региональное отделение партии «Единая Россия»

В четверг, 19 ноября, Николай Любимов встретился в режиме ВКС с первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком и секретарем Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадием Фоминым. На встрече Николаю Любимову предложили возглавить региональное отделение. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.

На встрече затрагивались темы реализации нацпроектов, ход исполнения партийных проектов. А после обсуждения всех вопросов Андрей Турчак предложил Николаю Любимову возглавить Рязанское региональное отделение партии «Единая Россия».

Николай Любимов отметил, что во время выборов партия оказала ему большую поддержку.

— Для меня это большая честь и большая ответственность. Да, такая работа – это дополнительные обязательства, но для того, чтобы двигаться вперед, сегодня необходимо максимально эффективно использовать ресурсы партии. И если однопартийцы региона доверят мне эту работу, я готов ее выполнять, – подчеркнул Губернатор.

Решение может быть принято на ближайшей региональной партийной конференции.