Николай Любимов может возглавить региональное отделение партии «Единая Россия»

В четверг, 19 ноября, Николай Любимов встретился в режиме ВКС с первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком и секретарем Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадием Фоминым. На встрече Николаю Любимову предложили возглавить региональное отделение. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.
На встрече затрагивались темы реализации нацпроектов, ход исполнения партийных проектов. А после обсуждения всех вопросов Андрей Турчак предложил Николаю Любимову возглавить Рязанское региональное отделение партии «Единая Россия».
Николай Любимов отметил, что во время выборов партия оказала ему большую поддержку.
Решение может быть принято на ближайшей региональной партийной конференции.